Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Χάσαμε πλήρως τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο

Στην κάμερα του Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς .

΄΄ Είχαμε ενα φανταστικό Α΄ημίχρονο . Χάσαμε πλήρως τον ελεγχο του παιχνιδιού στο Β΄ημίχρονο. Ο αντίπαλος είναι καλή ομάδα. Μας δημιούργησε θέμαα δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Τρομερή η προσπάθεια των παιδιών. Σε αυτόν τον όμιλο έχουμε διαφορετικό επίπεδο των ομάδων, οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο . Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νέα παιδιά , την νέα γενιά παιχτών , μεγαλώνουν στα δύσκολα΄΄.