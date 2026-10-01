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Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Χάσαμε πλήρως τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο

UEFA NATIONS LEAGUE
02/10/2026 00:31

Στην κάμερα του Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς .

΄΄ Είχαμε ενα φανταστικό Α΄ημίχρονο . Χάσαμε πλήρως τον ελεγχο του παιχνιδιού στο Β΄ημίχρονο. Ο αντίπαλος είναι καλή ομάδα. Μας δημιούργησε θέμαα δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Τρομερή η προσπάθεια των παιδιών. Σε αυτόν τον όμιλο έχουμε διαφορετικό επίπεδο των ομάδων, οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο . Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νέα παιδιά , την νέα γενιά παιχτών , μεγαλώνουν στα δύσκολα΄΄.

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