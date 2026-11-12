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Η ώρα της Εθνικής Ελλάδας: Αναχώρηση για την Ολλανδία με στόχο το άλμα πρόκρισης

UEFA NATIONS LEAGUE
12/11/2026 11:12

Με προορισμό την Ολλανδία αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τους Ολλανδούς για το Nations League.

Αναχώρηρη Εθνικής
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Στην αποστολή βρίσκεται και ο δημοσιογράφος του Alpha, Σπύρος Νάσιος, ο οποίος ταξιδεύει μαζί με τη γαλανόλευκη για να καλύψει την κρίσιμη αναμέτρηση.

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Στόχος η κορυφή και η πρόκριση

Η Ελλάδα πηγαίνει στην Ολλανδία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα της επιτρέψει να διατηρηθεί στην κορυφή του ομίλου της και να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναχώρηρη Εθνικής
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Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αυριανή μάχη που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Alpha στις 21:45, με τη γαλανόλευκη να θέλει να συνεχίσει την πορεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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