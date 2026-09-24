Τουρκία: Νέα πρόκληση για νησιά και GSI – «Δεν επιτρέπουμε μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες»

Συνεχίζεται η αποφασιστικότητα μας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπογράψαμε με τη Λιβύη και τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας που κοινοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, καθορίζει το νομικό μας πλαίσιο σε αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών και δραστηριότητας όπως η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της που απορρέουν ως παράκτιο κράτος της Ανατολικής Μεσόγειου και να προστατεύει

με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.