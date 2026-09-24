CIA: Προειδοποιεί την Ευρώπη για πιθανή ρωσική επίθεση με drones

Συναγερμός σήμανε σε Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία.

Η CIA προειδοποίησε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης με drones εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Ειδικότεα,η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να συγκέντρωσε στοιχεία ότι η Ρωσία προετοιμάζει ένα τέτοιο χτύπημα σε μία από τις τρεις μεσογειακές χώρες και τα διαβίβασε σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η προειδοποίηση αφορά πιθανή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα. Μάλιστα, στο σενάριο που περιγράφεται, τα drones ενδέχεται να μεταφερθούν κρυμμένα σε κοντέινερ επάνω σε πλοίο.

Το σενάριο εκτόξευσης drones από εμπορικό πλοίο

Η χρήση εμπορικού πλοίου ως πλατφόρμας μεταφοράς θα μπορούσε να επιτρέψει την προσέγγιση των ακτών της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας χωρίς τα drones να απογειωθούν από χερσαίο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας ανέφερε ότι ο τύπος drone που εξετάζεται είναι το Gerbera. Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αερόχημα έχει βάρος έως 18 κιλά και δηλωμένη εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρα.

Ένα εμπορικό πλοίο μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από ένα τέτοια drones, στοιχείο που διευρύνει τον αριθμό των πιθανών εκτοξεύσεων από την ίδια θαλάσσια πλατφόρμα.

Η ενημέρωση της Λιθουανίας και το ταξίδι Ratcliffe στη Μόσχα

Η Λιθουανία ήταν μεταξύ των χωρών που έλαβαν την αμερικανική ενημέρωση, μαζί με άλλα κράτη της Ευρώπης. Η διαβίβαση των στοιχείων έγινε λίγο μετά το ταξίδι του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.

Ο Ratcliffe ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο πραγματοποίησε στάση στη Ρίγα πριν από τη μετάβασή του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Πηγή: El Mundo