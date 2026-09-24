Δημοπρασία δύο απολιθωμάτων δεινοσαύρων

Σε δημοπρασία βγαίνουν δυο απολιθώματα δεινοσαύρων ηλικίας ν76 εκατομμυρίων ετών από τον οίκο Joopiter με τίτλο «Hank & Koda: Two Maiasaura».

Τα απολιθώματα είναι ενήλικης και νεαρής μαϊασαύρας.

Ο «Koda», ένα πλήρως αναπτυγμένο ενήλικο άτομο, έχει μήκος 6,3 μέτρα (από το ρύγχος έως την ουρά) και ύψος 2,6 μέτρα, πόδια και είναι συναρμολογημένος σε στάση κίνησης (ενώ βαδίζει) με το κεφάλι χαμηλωμένο.

Ο «Hank», ένα νεαρό άτομο μήκους 4 μέτρων και ύψους 1,9 μέτρων αντιπροσωπεύει ένα στάδιο ανάπτυξης που σπανίζει στο αρχείο των απολιθωμάτων και σπάνια συναντάται σε πλήρως συναρμολογημένη μορφή.