LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Δημοπρασία δύο απολιθωμάτων δεινοσαύρων

ηλικίας 76 εκατ. ετών
ΔΙΕΘΝΗ
24/09/2026 14:44
Δημοπρασία δύο απολιθωμάτων δεινοσαύρων
PHOTO /AP - Richard Vogel

Σε δημοπρασία βγαίνουν δυο απολιθώματα δεινοσαύρων ηλικίας ν76 εκατομμυρίων ετών από τον οίκο Joopiter με τίτλο «Hank & Koda: Two Maiasaura».

Τα απολιθώματα είναι ενήλικης και νεαρής μαϊασαύρας.

Ο «Koda», ένα πλήρως αναπτυγμένο ενήλικο άτομο, έχει μήκος 6,3 μέτρα (από το ρύγχος έως την ουρά) και ύψος 2,6 μέτρα, πόδια και είναι συναρμολογημένος σε στάση κίνησης (ενώ βαδίζει) με το κεφάλι χαμηλωμένο.

Ο «Hank», ένα νεαρό άτομο μήκους 4 μέτρων και ύψους 1,9 μέτρων αντιπροσωπεύει ένα στάδιο ανάπτυξης που σπανίζει στο αρχείο των απολιθωμάτων και σπάνια συναντάται σε πλήρως συναρμολογημένη μορφή.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης