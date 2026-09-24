Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη

Η Πυροβολαρχία της ΕΛΔΥΣΑ εκτόξευσε δύο βλήματα στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής αεράμυνας

Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία προχώρησε σε επιτυχή εμπλοκή κατά βαλλιστικού πυραύλου και μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV), τα οποία προέρχονταν από την Υεμένη. Συγκεκριμένα, για την αναχαίτιση των δύο στόχων εκτοξεύθηκαν συνολικά δύο βλήματα.

Όπως έγινε γνωστό η εμπλοκή της ελληνικής δύναμης καταγράφηκε σήμερα στις 13:40. Στην επιχείρηση έδρασε, η Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, γνωστής ως ΕΛΔΥΣΑ.

Η αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ στη Σαουδική Αραβία

Η δράση των ελληνικών Patriot εντάσσεται στη συμμετοχή της ΕΛΔΥΣΑ στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept».

Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη αποστολή έχει στόχο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική Πυροβολαρχία βρίσκεται στη χώρα στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς συνεργασίας αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας.