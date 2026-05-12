Χανταϊός: Η Γαλλία ζητά «στενότερο συντονισμό» των υγειονομικών πρωτοκόλλων στην Ε.Ε.

Η Γαλλία ζήτησε «στενότερο συντονισμό» των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη αντιμετώπιση του χανταΐου, δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ζητώντας από τους υπουργούς του «να ενισχύσουν αμέσως την συνεργασία» με τις γειτονικές χώρες.

«Ζήτησα από τους υπουργούς να ενισχύσουν αμέσως την συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και να πιέσουν για στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ζώνη Σένγκεν» ώστε «να διαρραγούν τυχόν αλυσίδες μετάδοσης», έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ έχει ήδη επαφές με πολλές ευρωπαϊκές χώρες προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε.

ΠΗΗ- ΑΠΕ