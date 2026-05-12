Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης διοργάνωσαν γυμνάσια στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διοργάνωσαν στρατιωτικά γυμνάσια στην Τεχεράνη, σε ένα υπόβαθρο απειλών για επανάληψη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, όπως ανέφεραν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Στα γυμνάσια συμμετείχαν ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ που συνδέεται με τους Φρουρούς, διευκρίνισε η δημόσια τηλεόραση.

Ο ταξίαρχος Χασάν Χασανζαντέχ, διοικητής των Φρουρών στην Τεχεράνη, δήλωσε πως τα γυμνάσια περιελάμβαναν επαναλήψεις σεναρίων μάχης κατά του εχθρού, σε όλα τα πεδία.

«Ένας από τους σκοπούς των γυμνασίων αυτών ήταν να βελτιωθεί η προετοιμασία στη μάχη ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε κίνηση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», πρόσθεσε ο ταξίαρχος, σύμφωνα με την τηλεόραση, λέγοντας πως οι ασκήσεις «διεξήχθησαν με επιτυχία».

Τα γυμνάσια έλαβαν χώρα καθώς η κατάπαυση πυρός που ισχύει από τις 8 Απριλίου φαίνεται να είναι πολύ εύθραυστη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αυτή βρίσκεται «υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής», με «1% πιθανότητα» να επιβιώσει.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ