Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δοκίμασε επιτυχώς τον νέο της στρατηγικό πύραυλο Sarmat
Η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία τη δοκιμή του νέου της διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, όπως ενημέρωσε σήμερα τον πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων, Σεργκέι Καρακάγιεφ.
Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να θέσει τον πύραυλο Sarmat σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βεληνεκές του πυραύλου Sarmat μπορεί να φθάσει τα 35.000 χιλιόμετρα.
«Ο Σαρμάτ είναι το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο, καθώς η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές την ισχύ οποιουδήποτε δυτικού αναλόγου», σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις