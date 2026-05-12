Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δοκίμασε επιτυχώς τον νέο της στρατηγικό πύραυλο Sarmat

Η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία τη δοκιμή του νέου της διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, όπως ενημέρωσε σήμερα τον πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων, Σεργκέι Καρακάγιεφ.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να θέσει τον πύραυλο Sarmat σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βεληνεκές του πυραύλου Sarmat μπορεί να φθάσει τα 35.000 χιλιόμετρα.

«Ο Σαρμάτ είναι το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο, καθώς η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές την ισχύ οποιουδήποτε δυτικού αναλόγου», σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ