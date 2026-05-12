25χρονος Ιταλός με συμπτώματα χανταϊού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Ένας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία, ο οποίος επέβαινε στην πτήση της KLM στην οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από τον χανταϊό, φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα του ιού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας, στο Σπαλαντζάνι στη Ρώμη, τόνισαν σήμερα πηγές στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο νεαρός άνδρας – ο οποίος βρισκόταν ήδη σε καραντίνα – θα μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον ιό.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ