Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα έχει συνομιλίες με την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και «θα συνομιλήσουμε», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για την Κούβα, η οποία είναι μια διαλυμένη χώρα και οδεύει μόνο προς μία κατεύθυνση – προς τα κάτω! Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε!!! Εν τω μεταξύ, φεύγω για Κίνα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ