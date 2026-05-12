Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα έχει συνομιλίες με την Κούβα

ΔΙΕΘΝΗ
12/05/2026 16:49
AP Photo/Alex Brandon

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και «θα συνομιλήσουμε», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για την Κούβα, η οποία είναι μια διαλυμένη χώρα και οδεύει μόνο προς μία κατεύθυνση – προς τα κάτω! Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε!!! Εν τω μεταξύ, φεύγω για Κίνα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

