Μαρίν Λε Πεν: Φυλάκιση τριών ετών και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Σε δεύτερο βαθμό, καταδικάστηκε σήμερα η Μαρίν Λεπέν, με την ποινή των 45 μηνών στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων, οι τριάντα μήνες με αναστολή, πράγμα που της επιτρέπει, να δηλώσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της χώρας.
Όμως, αβέβαιη παραμένει η υποψηφιότητά της, λόγω της καταδίκης της σε ενός έτους φυλάκιση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
ΠΗΓΗ – ΑΠΕ
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