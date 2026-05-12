Βρετανία: Παραίτηση του πρώτου μέλους της κυβέρνησης Στάρμερ

Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία. Ομως ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».

Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

Ωστόσο, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε προς τα μέλη της κυβέρνησης που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Αυτό κάνω εγώ και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ