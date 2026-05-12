Βρετανία: Τρίτη παραίτηση υφυπουργού της κυβέρνησης

Ένας ακόμη υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης -ο τρίτος στη σειρά- υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, με την πίεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αυξάνεται ολοένα.

«Έπρεπε να κάνουμε περισσότερα και γι’ αυτό με πολύ βαριά καρδιά αισθάνομαι ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς σε επιστολή του προς τον Στάρμερ, την οποία ανήρτησε στο X.

Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις της υφυπουργού Τζες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ