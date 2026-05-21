Βρετανία: Η βασίλισσα Ελισάβετ ασκούσε πιέσεις για το διορισμό του πρώην πρίγκιπα Άντριου ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ασκήσει πιέσεις στη βρετανική κυβέρνηση να διορίσει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο του Ηνωμένου Βασιλείου το 2001, σύμφωνα με αρχειοθετημένα έγγραφα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, μια θέση για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι η χρησιμοποιήθηκε για την παροχή ευαίσθητων εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν.

Η βρετανική κυβέρνηση συμφώνησε τον Φεβρουάριο να δημοσιεύσει αυτά τα έγγραφα που σχετίζονται με τον διορισμό του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους ήδη γνωστούς δεσμούς του με τον Αμερικανό χρηματιστή που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου έκτοτε αποτελέσει αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, με την υποψία της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος για την διαβίβαση εμπιστευτικών οικονομικών εγγράφων στον Έπστιν όταν ο πρώην πρίγκιπας ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 2001 και 2011. Συνελήφθη και κρατήθηκε για ώρες τον Φεβρουάριο, αλλά δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες.

Τα έντεκα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν επίσημη αλληλογραφία που προηγήθηκε του διορισμού του Άντριου.

Σε μία από αυτές τις επιστολές, με ημερομηνία Φεβρουαρίου 2000, ο Ντέβιντ Ράιτ, πρώην επικεφαλής του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των βρετανικών επιχειρήσεων στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, συνοψίζει τις συνομιλίες του με τον ιδιωτικό γραμματέα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Ραίτ λέει ότι η βασίλισσα «επιθυμεί» ο Άντριου, τότε Δούκας της Υόρκης, να «διαδεχθεί» τον Δούκα του Κεντ, ξάδερφο της βασίλισσας, ως Ειδικός Απεσταλμένος για το Εμπόριο.

«Η βασίλισσα επιθυμεί πολύ ο Δούκας της Υόρκης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων», γράφει, προσθέτοντας αργότερα ότι συμφωνεί με αυτή την ιδέα.

Τα δημοσιευμένα έγγραφα, τα οποία αφορούν μόνο την περίοδο διορισμού του Άντριου, δεν παρέχουν λεπτομέρειες για το πώς ο πρώην πρίγκιπας εκτέλεσε στη συνέχεια τον ρόλο του, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας που τον έχει βάλει στο στόχαστρο.

Σε γραπτή δήλωση προς το Κοινοβούλιο, ο υπουργός Επιχειρήσεων Κρις Μπράιαντ τόνισε ότι η κυβέρνηση ενεργεί «με τη μέγιστη διαφάνεια».

Όπως τονίζει «δεν υπήρξε καμία απόδειξη επίσημης διαδικασίας ελέγχου» σχετικά με τον Άντριου πριν από τον διορισμό του, κάτι που είναι «κατανοητό» για ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα δώσει στη δημοσιότητα «οποιαδήποτε περαιτέρω ουσιώδη έγγραφα» που ενδέχεται να ανακαλύψει στα αρχεία της.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση δημοσίευσε έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του πρώην πρέσβη της στην Ουάσινγκτον Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος βρισκόταν επίσης υπό έρευνα για κοινοποίηση εμπιστευτικών εγγράφων με τον Έπστιν, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός μεταξύ 2008 και 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ