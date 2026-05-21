Γαλλία: “Όχι” στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια διεθνή αποστολή για το Ορμούζ
Η Γαλλία, απέρριψε σήμερα την ιδέα, να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ κάποιον ρόλο σε μια ενδεχόμενη διεθνή αποστολή που θα αναλάβει να εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.
«Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή. Είναι ότι η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (σ.σ. η ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ) ισχύει για τον Βόρειο Ατλαντικό. Δεν είναι ούτε σκοπός της, ούτε στην πραγματικότητα η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ», είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις