Πούτιν και Λουκασένκο παρακολούθησαν τις ρώσο-λευκορωσικές πυρηνικές ασκήσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ρωσία και Λευκορωσία και στις δύο χώρες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λευκορωσίας BELTA.

