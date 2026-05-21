Πούτιν και Λουκασένκο παρακολούθησαν τις ρώσο-λευκορωσικές πυρηνικές ασκήσεις
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ρωσία και Λευκορωσία και στις δύο χώρες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λευκορωσίας BELTA.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις