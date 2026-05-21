Η Λευκορωσία διαμαρτυρήθηκε στη Λιθουανία για παραβίαση των συνόρων από μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας υπέβαλε διαμαρτυρία στη γειτονική Λιθουανία σχετικά με το περιστατικό κατά το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) από τη Λιθουανία παραβίασε τα σύνορα της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

