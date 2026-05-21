Ιταλός ΥΠΑΜ: «Οι Ισραηλινοί διέπραξαν έγκλημα και -ακόμη χειρότερα- ένα λάθος»

«Κατά την άποψή μου, οι Ισραηλινοί διέπραξαν έγκλημα και -ακόμη χειρότερα- ένα λάθος. Αυτό δεν κάνει καλό στο Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, σε συνέχεια των αντιδράσεων για το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα.

«Διάβασα πως ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έγινε λάθος. Δεν ξέρω αν θέλησε να αναφερθεί σε μια γνωστή φράση του Ιωσήφ Φουσέ. Ο Ναπολέων είχε διατάξει την εκτέλεση του δούκα του Ανγκιέν και μετά είπε ότι είχε διαπράξει έγκλημα. Ο Φουσέ, τότε, απάντησε: “είναι χειρότερο από έγκλημα: είναι λάθος”», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Κροζέτο.

«Συμφωνώ πλήρως με τα όσα δήλωσαν η πρωθυπουργός Μελόνι και ο πρόεδρος της δημοκρατίας μας, Σέρτζιο Ματερέλα. Δεν θα μπορούσα να βρω καταλληλότερα επίθετα», ολοκλήρωσε ο Κροζέτο.

