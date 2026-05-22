Βρετανία: Η αστυνομία ερευνά καταγγελία για σεξουαλική επίθεση με ύποπτο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Επισημαίνει ότι η έρευνα εις βάρος του θα είναι μακρά και πολύπολοκη

Η έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα είναι μακρά και πολύπλοκη, όπως δήλωσαν σήμερα υψηλόβαθμοι αστυνομικοί, μετά τη σύλληψή του νωρίτερα φέτος ως υπόπτου για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, μια κατηγορία που μπορεί να περιλαμβάνει και σεξουαλική απρέπεια.

Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει μια κατηγορία για σεξουαλική επίθεση με ύποπτο τον Άντριου και καλεί εκ νέου όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αστυνομικές αρχές.

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου ανακρίθηκε με διακριτικότητα επί ώρες από αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του στην κατοικία του στο Νόρφολκ τον Φεβρουάριο έπειτα από τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν, του Αμερικανού χρηματιστή ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί της φυλακής όπου κρατούνταν.

Η σύλληψη του Άντριου, ο οποίος είναι όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο 66χρονος Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο δεύτερος γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι έχει διαπράξει κάτι αξιόμεμπτο σε σχέση με την υπόθεση Έπστιν και λέει ότι έχει μετανιώσει για τη φιλική του σχέση με τον χρηματιστή.

Μετά τη σύλληψή του ο Άντριου δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση.

“Η έρευνα είναι εξ ορισμού υπερβολικά ενδελεχής και θα πάρει χρόνο. Δεν πρόκειται να είναι ταχεία έρευνα σε καμία περίπτωση”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Όλιβερ Ράιτ, αστυνομικός διεθυντής της Αστυνομίας Τέιμς Βάλεϊ.

Το επίκεντρο της έρευνας είναι ο ρόλος του πρώην πρίγκιπα ως ειδικού αντιπροσώπου για τις εμπορικές σχέσεις και τις επενδύσεις το διάστημα 2001-2012 με τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να υποδηλώνουν ότι είχε παραδώσει ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπστιν.

Ωστόσο, η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, η οποία προβλέπει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης, μπορεί να σχετίζεται με οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση – από την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών έως τη διαφθορά και την σεξουαλική κακοποίηση.

«Υπάρχουν ορισμένες πτυχές της φερόμενης κακοποίησης που εξετάζει η έρευνα. Επομένως, μιλάμε με μια σειρά μαρτύρων», δήλωσε ο Ράιτ, ο οποίος δεν κατονόμασε τον Άντριου, όπως συνηθίζεται στη Βρετανία πριν απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος κάποιου.

Ο Ράιτ είπε ότι η αστυνομία έχει λάβει «σημαντικό όγκο πληροφοριών» από το κοινό και από άλλες πηγές και ότι η έρευνα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη.

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι η αστυνομία εξετάζει αναφορές ότι μια γυναίκα μεταφέρθηκε σε μια διεύθυνση στο Ουίνδσορ το 2010 για σεξουαλικούς σκοπούς, έπειτα από δήλωση δικηγόρου του φερόμενου θύματος στο BBC ότι η πελάτισσά του είχε σταλεί στη Βρετανία από τον Έπστιν για σεξουαλική επαφή με τον πρώην πρίγκιπα.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι ορισμένα θύματα ενδέχεται να αποθαρρυνθούν λόγω της πίεσης από τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

«Όσον αφορά τα θύματα του Έπστιν, ελπίζουμε ότι όποιος έχει σχετικές πληροφορίες θα εμφανιστεί και θέλω πραγματικά να τονίσω ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή όποτε ένα θύμα είναι έτοιμο να συνεργαστεί μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι για εσάς σε όποια φάση κι αν συμβεί αυτό», δήλωσε ο Ράιτ.

Μια εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων ασυνομικών διεξάγει την έρευνα, η οποία φέρεται ότι αφορά σοβαρό έγκλημα και ότι είναι εξίσου σοβαρή με μια έρευνα για ανθρωποκτονία. Η βρετανική αστυνομία έχει επίσης συνεργαστεί με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κανένα από τα έγγραφα του Έπστιν.

«Αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά εργαζόμαστε πολύ σκληρά πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Ράιτ.

Χθες Πέμπτη, η βρετανική κυβέρνηση δημοσιοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως εμπορικού απεσταλμένου, από τα οποία προκύπτει ότι η αείμνηστη βασίλισσα είχε πιέσει για να αναλάβει ο γιος της τη θέση αυτή.

Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος αφαίρεσε από τον αδελφό του τους τίτλους του τον περασμένο Οκτώβριο, δήλωσε ότι ανησύχησε έντονα όταν συνελήφθη ο Άντριου και ότι οι αρχές είχαν την «πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία» της οικογένειας.

Η αστυνομία της Τέιμς Βάλεϊ δεν είναι η μόνη βρετανική αστυνομική δύναμη που διερευνά πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με πληροφορίες από τα αρχεία ‘Επστιν.

Την Τρίτη, η αστυνομία του Σάρεϊ ανακοίνωσε ότι διερευνά δύο ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η μία από τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκε τη δεκαετία του 1980 και η άλλη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος εμπλέκεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ