Ο Τραμπ λέει πως λόγω του πολέμου με το Ιράν μπορεί να μην πάει στον γάμο του γιου του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως ίσως δεν πάει στον γάμο του γιου του Ντον του νεότερου, που προγραμματίζεται να γίνει το σαββατοκύριακο, εξηγώντας πως η συγκυρία είναι «κακή» λόγω ιδίως του πολέμου με το Ιράν.

«Θα ήθελα πολύ να πάω. Θα γίνει σε στενό κύκλο, θα προσπαθήσω να πάω», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Του είπα ‘δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν κι άλλα πράγματα’», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ή Ντον ο νεότερος όπως τον λένε, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

