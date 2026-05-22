“Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!”, σχολίασε ο Τραμπ το τέλος της εκπομπής The Late Show του Στίβεν Κόλμπερτ

«Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!», ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τη διακοπή της εκπομπής The Late Show την οποία παρουσίαζε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο κωμικός ηθοποιός και παραγωγός Στίβεν Κόλμπερτ, ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του.

«Ο Κόλμπερτ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσον καιρό», σχολίασε ο Τραμπ στο Truth Social. «Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο», πρόσθεσε.

Ο Στίβεν Κόλμπερ αποχαιρέτισε χθες Πέμπτη το βράδυ το κοινό του έπειτα από 11 σεζόν με μια συζήτηση με τον Πολ Μακάρντεϊ των Beatles και αιχμηρά αστεία για την αναγκαστική του αποχώρηση από το CBS.

Στην έναρξη της εκπομπής του ο Κόλμπερτ ευχαρίστησε το κοινό στο στούντιο αλλά και τους τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν τόσα χρόνια να σχολιάζει την ειδησεογραφία, κάνοντας πού και πού δηκτικά σχόλια για τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ήμασταν εδώ για να νιώσουμε τις ειδήσεις μαζί σας και, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σίγουρα τις ένιωσα», σχολίασε από τη σκηνή του θεάτρου Ed Sullivan στη Νέα Υόρκη.

Αργότερα ο Κόλμπερτ άφησε να εννοηθεί ότι για την τελευταία του εκπομπή είχε εξασφαλίσει συνέντευξη από τον πάπα Λέοντα. Όμως ένα μέλος της παραγωγής σχολίασε, αστειευόμενος, ότι ο πάπας ακύρωσε την εμφάνισή του επειδή δεν του άρεσαν τα σνακ που υπήρχαν στα καμαρίνια.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε στη σκηνή ο Πολ Μακάρτνεϊ λέγοντας ότι είναι διαθέσιμος. «Ήμουν εδώ κοντά, έκανα κάποιες δουλειές», είπε.

Στο φινάλε ο Μακάρτνεϊ τραγούδησε το κλασσικό τραγούδι των Beatles «Hello, Goodbye», με τη συνοδεία του Κόλμπερτ.

Το τέλος της εκπομπής, που μετρά 33 χρόνια ζωής, είχε ανακοινωθεί από το περασμένο καλοκαίρι, αφού ο παρουσιαστής χαρακτήρισε «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης, ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, που σύναψε η μητρική εταιρεία του δικτύου, η Paramount, με τον Ντόναλντ Τραμπ, για το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της της Κάμαλα Χάρις, αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές.

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση να κοπεί το The Late Show ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων. Η εκπομπή αυτήν ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πολλοί ωστόσο ήταν εκείνοι –αρχής γενομένης από τον ίδιο τον 62χρονο παρουσιαστή– που είδαν πίσω από την απόφαση τον Τραμπ, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά απέναντί του. Μάλιστα, είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το CBS ήταν «εκτός ελέγχου» και χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο ναυάγιο» τον Κόλμπερτ, ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ