LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Τουρκία: Ο Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης

ΔΙΕΘΝΗ
22/05/2026 11:18
Τουρκία: Ο Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης
AP Photo/Khalil Hamra

Ο Ταγίπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του σημαντικού ιδιωτικού πανεπιστημίου Bilgi  της Κωνσταντινούπολης εν μέσω ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Το διάταγμα του προέδρου της Τουρκίας ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης του Πανεπιστημίου Bilgi  που μετρά 20.000 τούρκους και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές-ερευνητές.

Το διάταγμα του Ερντογάν επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τον κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, «αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές».

Ηδη πέρυσι, η τουρκική δικαιοσύνη είχε ορίσει διοικητή επικεφαλής του Bilgi, που ιδρύθηκε το 1996, έπειτα από έρευνα κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται και η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Το Πανεπιστήμιο Bilgi θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus  και υποδέχεται κάθε χρόνο ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης