Βραζιλία: Φορτηγό κρέμεται από γέφυρα μετά από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα με φορτηγό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Βραζιλία. Από τη σύγκρουση υπήρξαν θύματα, ενώ έκλεισε προσωρινά μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πόρτο Αλέγκρε.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τροχαία της Βραζιλίας (PRF), το φορτηγό προσέκρουσε σε υπέργεια γέφυρα, στο 334ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, διασώστες, αστυνομικοί της PRF και συνεργεία της εταιρείας που διαχειρίζεται τον δρόμο.

Η διακοπή της κυκλοφορίας στη μία λωρίδα ήταν απαραίτητη για την επέμβαση των σωστικών συνεργείων. Ωστόσο, προκάλεσε ουρές οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφορεί στο Χ (πρώην Twitter), καταγράφοντας τις στιγμές μετά το ατύχημα και την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) -sbtnews

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – RADIOBOMSOMOFC