Ουγγαρία: Εκατομμύρια θαμμένα μέσα στο δάσος έφερε στο φως έρευνα για πρώην Υπουργό

Για ένα οκτάωρο οι υπάλληλοι του κρατικού ταμείου στην Ουγγαρία μετρούσαν τις δεσμίδες με τα χρηματονομίσματα με πέντε μηχανές καταμέτρησης.Οι ουγγρικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ανέκτησαν περίπου 19,5 εκατομμύρια δολάρια .

Η ανάκτηση των χρημάτων έγινε στο πλαίσιο έρευνας για πρώην υπουργό που υπηρέτησε υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν σύμφωνα με τα Ουγγρικά μέσα ενημέρωσης . Μεταξύ των μετρητών που ανακτήθηκαν ήταν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια φιορίνια, περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ και 1,2 εκατομμύρια δολάρια — συνολικής αξίας περίπου 19,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κατάσχεση ήταν μέρος ποινικής διαδικασίας εναντίον του πρώην Υπουργού Εθνικής Ανάπτυξης. Είναι ύποπτος για αποδοχή περισσότερων από 37,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε δωροδοκίες και μίζες που σχετίζονται με προμήθειες οχημάτων στο πλαίσιο της κρατικής εταιρείας λεωφορείων της Ουγγαρίας, καθώς και μέσω κρατικών κατασκευαστικών έργων.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook από την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων έδειξε εικόνες ερευνητών να γονατίζουν δίπλα σε εκτεταμένες στοίβες μετρητών, καθώς και φτυάρια να σκάβουν σε αυτό που φαινόταν να είναι δάσος τη νύχτα.