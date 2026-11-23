Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα, μετά το ναυάγιο, της Συνόδου, στην Αττάλεια. Η Ευρώπη, επιμένει στην ταχεία πράσινη μετάβαση, αλλά το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, προκαλεί ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό. Εργοστάσια περιορίζουν την παραγωγή τους, θέσεις εργασίας χάνονται, και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένει.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Ευρώπη επιμένει με κάθε τρόπο στην πράσινη μετάβαση, παρά το γεγονός ότι μολύνει λιγότερο από όλες τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ δέχεται και το μεγαλύτερο πλήγμα στην οικονομία της. Η Ευρώπη επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές, η Κίνα εισπράτει τα λεφτά.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.