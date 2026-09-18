Βολιβία: Βρέθηκε νέο είδος γάτας μετά από 100 χρόνια

Η μικρή γάτα βρέθηκε ως γατάκι κοντά σε δάσος, κατέληξε στο καταφύγιο Senda Verde και αναγνωρίστηκε γενετικά ως ξεχωριστό είδος

Η γάτα που βρέθηκε κοντά σε δάσος

Το νέο είδος αγριόγατας, που ονομάστηκε Leopardus tilcayo, εντοπίστηκε στη Βολιβία. Το νέο γατάκι πρόκειται για ένα αρσενικό περίπου 10 ετών, γνωστό ως «Tigrino», το οποίο ζει στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Senda Verde, στην υποτροπική πλευρά των Άνδεων.

Η γάτα αρχικά είχε βρεθεί ως γατάκι σε δρόμο κοντά σε δάσος από κάτοικο της περιοχής. Ο άνδρας που την βρήκε πίστεψε αρχικά ότι επρόκειτο για οικόσιτη γάτα και την κράτησε στο σπίτι του. Μετά από περίπου έναν χρόνο, διαπίστωσε ότι το ζώο είχε άγρια συμπεριφορά και το παρέδωσε στο καταφύγιο.

Η αναγνώριση του Leopardus tilcayo

Η βιολόγος και εξερευνήτρια του National Geographic, Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνς, εξέτασε τη γάτα το 2016 στο Senda Verde. Το ζώο είχε μικρό πρόσωπο, στρογγυλά αυτιά, μακριά μουστάκια και μεγάλες κηλίδες σε σχήμα ροζέτας.

«Τράβηξα εκατό φωτογραφίες του», θυμάται η Νογκάλες-Ασκαρούνζ. «Ήμουν τόσο γοητευμένη».

Η Νογκάλες-Ασκαρούνς, συνεργάστηκε με τον γενετιστή Eduardo Eizirik από το Παπικό Καθολικό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και τον Jonas Lescroart από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Η ομάδα ανέλυσε DNA από 38 γάτες, μεταξύ των οποίων οκτώ μουσειακά δείγματα, και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για νέο είδος.

Πού ζει η νέα αγριόγατα

Το Leopardus tilcayo ζει στο δάσος Yungas της Βολιβίας, στις ανατολικές πλαγιές των Άνδεων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ορεινά, υγρά δάση με συχνή νεφοκάλυψη.

Το είδος έχει μήκος περίπου 46 εκατοστά και βάρος περίπου 1,4 κιλά, μικρότερο από τη μέση οικιακή γάτα. Η γενετική του γραμμή εκτιμάται ότι διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες τιγρογαλές πριν από περίπου 1,4 εκατομμύρια χρόνια.

Πώς προέκυψε η ονομασία του

Οι επιστήμονες υιοθέτησαν την ονομασία «tilcayo», όπως αποκαλείται η γάτα από κατοίκους της περιοχής. «Ρωτήσαμε τους ντόπιους: “Γιατί την ονομάζετε tilcayo ;”» , λέει η Nogales-Ascarrunz, η οποία κατάγεται από τη Βολιβία. «Και απάντησαν: “Δεν ξέρω! Ο παππούς μου την έλεγε tilcayo , οπότε την ονόμασα tilcayo “.»