Αυστραλία: Τέλος η ανοχή στους τουρίστες με ληγμένη βίζα

Σκληραίνει η στάση της Αυστραλίας απέναντι σε όσους παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους.

Οι τουρίστες που δεν θα αναχωρούν εγκαίρως θα μπορούν να τίθενται υπό κράτηση, στο πλαίσιο των νέων μέτρων της κυβέρνησης για τη μετανάστευση.

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματ Τισλθγουάιτ, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο αφορά και όσους έχουν απλή τουριστική βίζα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αυστηρότερη εφαρμογή των όρων παραμονής θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα ενισχύσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού συστήματος.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί αλλαγές στις βίζες για φοιτητές και για όσους συμμετέχουν σε προγράμματα εργασίας και διακοπών.

Παράλληλα, περιορίζεται η δυνατότητα διαδοχικών κύκλων σπουδών με στόχο την παράταση της παραμονής. Αλλάζουν επίσης ορισμένοι κανόνες για την οικογενειακή επανένωση.

Για την εφαρμογή των μέτρων θα δημιουργηθούν 250 νέες θέσεις κράτησης. Προβλέπεται ακόμη η πρόσληψη 100 επιπλέον μελών των δυνάμεων της τάξης.

Αντιδράσεις υπάρχουν από τον τουριστικό κλάδο. Το Αυστραλιανό Συμβούλιο Τουρισμού προειδοποιεί ότι η κράτηση επισκεπτών μπορεί να επηρεάσει την εικόνα της χώρας και έναν σημαντικό τομέα της οικονομίας.

Επιφυλάξεις εκφράζουν και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, τίθενται ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στα κέντρα κράτησης.

Η κυβέρνηση συνδέει τις αλλαγές με την ανάγκη αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ έχει δηλώσει ότι στόχος είναι να περιοριστεί η μετανάστευση, ώστε η προσφορά κατοικιών να μπορέσει να καλύψει μέρος της υστέρησης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 77.000 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα στην Αυστραλία έχοντας ξεπεράσει τη διάρκεια ισχύος της βίζας τους.

Στη χώρα βρίσκονται παράλληλα περίπου 753.000 αλλοδαποί φοιτητές, με μεγάλο μέρος να προέρχεται από την Ινδία και την Κίνα.

Το καθαρό μεταναστευτικό ισοζύγιο έφτασε τους 292.000 ανθρώπους στο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τον αριθμό στις 225.000 με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.