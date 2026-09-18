Φιλιππίνες: Έξι νεκροί μαθητές σε επίθεση σε σχολείο

Τουλάχιστον έξι μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για τρεις νεκρούς σ’ αυτή την τρίτη, από τον Ιούνιο, ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη χώρα

Ο ένοπλος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, καθώς μετά την επίθεση αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης των Φιλιππίνων.

Επικαλούμενο υπεύθυνους, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι γύρω στη 1:30 μ.μ τοπική ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάνγκα, που βρίσκεται στην επαρχία Νότιου Κοταμπάτο στο νησί Μιντανάο.

«Ένα αγόρι και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν και οι δύο μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου», δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP ο Ριζάλι Ντέντελ, μέλος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Ρεϊνάλντο Ταμάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο δράστης ήταν συμμαθητής των θυμάτων, ότι χρησιμοποίησε ένα «πολύ καλά συντηρημένο» πιστόλι 9 χιλιοστών και ότι έδρασε μόνος του. Ο δήμαρχος της Μπάνγκα, ο Άλμπερτ Παλένσια, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι ο ύποπτος, γιος αξιωματούχων του υπουργείου Παιδείας, είχε πάρει το όπλο από ένα χρηματοκιβώτιο στο σπίτι.

Πρόσθεσε ότι ο μαθητής είχε μιλήσει σε δύο φίλους του για την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει την επίθεση «αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα».

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ηλικία του δράστη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για πιθανές ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Ο Παλένσια ανέφερε την Παρασκευή ότι οι γονείς του δράστη της Μπάνγκα είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις ασκήσεις.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία στην έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Στον τόπο της επίθεσης βρίσκονται κοινωνικοί λειτουργοί για να προσφέρουν στήριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ