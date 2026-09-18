Σοκ στην Ιταλία:13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η είδηση ότι ένας 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του στο σχολείο.

Το περιστατικό εκτιλύχθηκε σε γυμνάσιο της Ρώμης, όταν ο ανήλικος δράστης επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και έπειτα την μαχαίρωσε.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Όπως φαίνεται, ο δεκατριάχρονος κατά την διάρκεια της επίθεσης προσπάθησε να τραβήξει με το κινητό του το περιστατικό και να το μεταδόσει ζωντανά στο Telegram.

Οι συμμαθητές του παρά τον πανικό που επικρατούσε, έδειξαν ψυχραιμία και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, μέχρι να φτάσει η Αστυνομία στον χώρο του σχολείου.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι δεν είναι το πρώτο βίαιο συμβάν που καταφράφεται σε σχολείο στην Ιταλία. Μάλιστα έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα, όπως η τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.