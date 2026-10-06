(Βίντεο)Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Σότσι . Πληροφορίες για επίθεση με drones
Πρόκειται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο. Λόγω διαρροής εύφλεκτων υλικών, η φωτιά έχει επεκταθεί όχι μόνο στο ίδιο το πλοίο, αλλά και στην επιφάνεια της θάλασσας γύρω από αυτό.
Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι το πλοίο ενδέχεται να τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας ή drones.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, ούτε για τραυματίες ή νεκρούς.
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