Νόμπελ: Στα 1,2 εκ. δολάρια το βραβείο

Το Ίδρυμα Νόμπελ ανακοίνωσε αύξηση 9% στο χρηματικό ποσό που θα συνοδεύει φέτος κάθε βραβείο.

Οι νικητές σε Φυσική, Χημεία, Ειρήνη, Λογοτεχνία, Οικονομικές Επιστήμες και Ιατρική ή Φυσιολογία θα λάβουν 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, περίπου 1,22 εκ. δολάρια.

Η απόφαση αφορά τις φετινές απονομές, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Νόμπελ, η αύξηση αποσκοπεί στη διατήρηση της αξίας του χρηματικού επάθλου σε βάθος χρόνου.

Τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν το 1901, σύμφωνα με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Τότε, το χρηματικό ποσό ανερχόταν σε 150.782 σουηδικές κορώνες για κάθε κατηγορία.