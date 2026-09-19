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Γερμανία: Μέτρα ανακούφισης 2,5 δις για τα καύσιμα

ΔΙΕΘΝΗ
19/09/2026 05:15
Γερμανία: Μέτρα ανακούφισης 2,5 δις για τα καύσιμα
AP Photo/Michael Probst

Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

To κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφόν στις τιμές, θα αναλάβουν, σύμφωνα με το ARD, εξίσου το ομοσπονδιακό κράτος και τα κρατίδια.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναμένονται αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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