Βίντεο: Χάος στην Αλβανία – Διαμαρτυρίες κατά Ράμα

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην αλβανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές, με τους πολίτες να επιμένουν στα αιτήματά τους, κατά της κυβέρνησης Έντι Ράμα.

Στους δρόμους οι πολίτες διαδηλώνουν ενώ το κλίμα ανάμεσα σε αυτούς και την αστυνομία “μυρίζει μπαρούτι”.

Φωτιές, συνθήματα, αλβανικές σημαίες, αγανακτισμός είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία της καθημερινότητας τον τελευταίο καιρό στην Αλβανία.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που μία βόμβα μολότοφ πέφτει μια ανάσα από διαδηλωτές. Στο βάθος διακρίνεται ομάδα αστυνομικών.