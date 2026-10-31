Φονικές πλημμύρες στη Συρία. Πνίγηκαν πέντε παιδιά

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες στην ανατολική και βόρεια Συρία αυξήθηκε σε επτά νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σύμφωνα με τις νεότερες ενημερώσεις των τοπικών αρχών.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Εκτός από τους επτά νεκρούς, τουλάχιστον άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τέσσερα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Τα περισσότερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό λόγω των ορμητικών νερών.

Περιοχές που επλήγησαν

Οι πλημμύρες σάρωσαν τις επαρχίες Ράκα, Ντέιρ εζ-Ζορ και Χασάκα, καθώς και τμήματα του Χαλεπίου. Οι χείμαρροι κατέστρεψαν γέφυρες και οδικά δίκτυα —αποκόπτοντας μεταξύ άλλων τη σύνδεση Ράκα-Χαλεπίου— ενώ παράλληλα προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα μεταφορών.

Αναφέρθηκαν επίσης εκτεταμένες διακοπές στις τηλεπικοινωνίες λόγω ζημιών στο δίκτυο οπτικών ινών.