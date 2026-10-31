Χωρισμένη στα δύο η Πολωνία. Νύχτα θρίλερ έξω απο το Συνταγματικό Δικαστήριο

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι φτάνοντας στην Πολωνία μετά την ακύρωση του ταξιδιού του , σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μπαίνει στο Συνταγματικό Δικαστήριο μέσα στη νύχτα.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι και ο Πρώτος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι μετέβησαν στο Δικαστήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου διαδηλωτές τον υποδέχθηκαν φωνάζοντας «Κάρολ! Κάρολ!»

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα η αστυνομία απώθησε στελέχη της δικής του Υπηρεσίας Κρατικής Προστασίας προτού καταφέρει να περάσει. Ο Πάβεου Σεφερνάκερ, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, επιβεβαίωσε ότι ο Ναβρότσκι και ο Καπίνσκι εισήλθαν στο κτίριο.

Η πλευρά του Πρωθυπουργού Τουσκ αφηγείται μια διαφορετική εκδοχή. Ο Μάτσιεϊ Μπέρεκ, ένας από τους δικαστές της πλειοψηφίας του Τουσκ και επί χρόνια στενός συνεργάτης του Τουσκ, ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο εσωτερικό και τον κατηγόρησε ότι «επιτέθηκε σωματικά» στην Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα και στους άλλους δικαστές.