Πολιτική και θεσμική κρίση στην Πολωνία. Τουσκ:«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας».

Πολιτική κρίση στην Πολωνία που μοιάζει με καζάνι που βράζει . Σύγκρουση κυβέρνησης με τη δικαστική εξουσία για πραξικόπημα μιλάει η αντιπολίτευση.

Πίσω από τις πρωτοφανείς εξελίξεις βρίσκεται η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και την προεδρία για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης. Η σύγκρουση, που έχει τις ρίζες της στις μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, εγείρει πλέον σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών και τη νομιμότητα των αποφάσεών τους.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι στη Σενεγάλη έκανε αναστροφή, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Σενεγάλη. Αφορμή η απόφαση να μπει η αστυνομία μπήκε στις εγκαταστάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της Πολωνίας και να τεθεί ο πρόεδρός του σε διαθεσιμότητα.

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», δήλωσε στο X.

Στον αντίποδα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε μήνυμά του αναφέρει: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Μετά από χρόνια αναρχίας υπό την ηγεσία του PiS (σ.σ. κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη), αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, ενίοτε επώδυνη, και απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Σε σχέση με μηνύματα που εμφανίζονται στον χώρο της ενημέρωσης και αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας στην περιοχή που γειτνιάζει με την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρουσιάζουμε την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων:

1. Σήμερα, το Αρχηγείο της Αστυνομίας έλαβε αλληλογραφία από τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία περιείχε αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου, λόγω των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών γύρω από το κτίριο.

2. Παράλληλα, το Αρχηγείο της Αστυνομίας έλαβε επιστολή από δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημερώθηκε ότι, σε σχέση με προγραμματισμένες δραστηριότητες στους χώρους του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπάρχει πιθανότητα απειλών κατά της ζωής και της υγείας των δικαστών και των εργαζομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, υποβλήθηκε αίτημα για την ανάληψη ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των προσώπων.

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκπλήρωσης των εκ του νόμου καθηκόντων της Αστυνομίας, ιδίως της νομικής υποχρέωσης διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στη Διοίκηση Αστυνομίας της Πρωτεύουσας με οδηγίες για την ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών.

4. Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι η Αστυνομία δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο κλήθηκαν εκεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5. Οι ενέργειες της Αστυνομίας περιορίζονται αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο, καθώς και στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στον δημόσια προσβάσιμο χώρο της Aleja Szucha.

6. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών σημειώθηκαν περιστατικά με τη συμμετοχή προσώπων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην Aleja Szucha, μπροστά από τον φράχτη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

7. Οι αστυνομικοί προέβησαν σε ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

8. Σημαντικό είναι ότι —σε αντίθεση με πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια επαναλήφθηκαν στον δημόσιο χώρο από διάφορα πρόσωπα— η Αστυνομία δεν έλαβε καμία ενέργεια κατά των υπαλλήλων ασφαλείας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

9. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία, πηδώντας πάνω από τον φράχτη, εισήλθαν στους χώρους του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε βάρος των συλληφθέντων θα διενεργηθούν διαδικαστικές ενέργειες βάσει του άρθρου 193 του Ποινικού Κώδικα.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Αστυνομία δεν διεξάγει καμία ενέργεια εντός της έδρας του Δικαστηρίου, περιορίζοντας τις ενέργειές της αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αποσκοπούν στην εκπλήρωση των εκ του νόμου καθηκόντων τους, ιδίως της νομικής υποχρέωσης διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Δεν συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως θεσμού.