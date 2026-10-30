Patriot αξίας 2,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ
Νέο εξοπλιστικό πακέτο για την Ουκρανία ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δίνοντας το «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση προηγμένων πυραύλων Patriot.
Η συμφωνία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια και αφορά πυραύλους PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), που αποτελούν βασικό σύστημα αναχαίτισης εναέριων απειλών.
Κύριος ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία Lockheed Martin.
Η έγκριση ενισχύει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να προστατεύει κρίσιμες υποδομές και πόλεις από πυραυλικές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται.
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