1.200 Swatch σε δημοπρασία: Μια συλλογή γεμάτη χρώμα και νοσταλγία

Σχεδόν 1.200 ρολόγια Swatch, που συγκέντρωνε επί δεκαετίες μια 88χρονη γυναίκα από τη Γενεύη, διατίθενται προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία, προσφέροντας μια εικόνα της φρενίτιδας που επικρατούσε για τη διάσημη ελβετική μάρκα τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η συλλογή, που πωλείται από τον οίκο δημοπρασιών Arteal της Λωζάνης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Drouot, περιλαμβάνει περίπου 300 θεματικές παρτίδες. Η οικογένειά της αποφάσισε να πουλήσει τα ρολόγια που είχε συλλέξει η ηλικιωμένη, αφού εκείνη μετακόμισε σε οίκο ευγηρίας.

Η δημοπράτης και ειδικός Capucine Clemendot, δήλωσε ότι ακόμη και για την Arteal το μέγεθος της συλλογής αποτέλεσε έκπληξη.

«Ο γιος της συλλέκτριας επικοινώνησε μαζί μου και μου εξήγησε ότι η μητέρα του ήταν συλλέκτρια και ότι είχαν αρκετά ρολόγια Swatch», ανέφερε. «Αυτό αποδείχθηκε πολύ λίγο μπροστά στην πραγματικότητα, καθώς νομίζω ότι καταγράφηκαν περίπου 1.200 ρολόγια Swatch. Στη συνέχεια ζήτησα μερικές φωτογραφίες, είδα ότι υπήρχαν πράγματι ορισμένα εμβληματικά μοντέλα και κατάλαβα ότι επρόκειτο για μια ευκαιρία που άξιζε να αξιοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Η προετοιμασία της πώλησης διήρκεσε σχεδόν όλο το καλοκαίρι, με την Clemendot να καταγράφει και να ομαδοποιεί τα ρολόγια ανάλογα με τα θέματα ή τους καλλιτέχνες και σχεδιαστές που συνδέονται με ορισμένα από τα πιο περιζήτητα κομμάτια.

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της δημοπρασίας είναι το “Trésor magique”, ένα αυτόματο ρολόι από πλατίνα, με διάφανο πίσω μέρος της κάσας και μπλε καντράν, με τις προσφορές να ξεπερνούν ήδη τα 1.500 ευρώ. Οι περισσότερες ωστόσο παρτίδες απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, με πολλές να έχουν τιμή εκκίνησης μεταξύ 20 και 30 ευρώ.

Η Swatch, που ιδρύθηκε το 1983, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της ελβετικής ωρολογοποιίας. Παρότι η συλλεκτική «τρέλα» των δεκαετιών του 1990 και του 2000 έχει υποχωρήσει, η μάρκα εξακολουθεί να συνδέεται με τη νοσταλγία μιας ολόκληρης εποχής.