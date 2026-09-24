O Τραμπ υποδέχτηκε με τιμές τον Σι
«Έσπασε» παράδοση δεκαετιών
Με μια θερμή υποδοχή τη βάση Άντριους στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ υποδέχθηκε ο ίδιος προσωπικά του Κινέζο ομόλογό του Σι, σε μια διπλωματική κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη
Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνονται στις συνομιλίες για το Ιράν με τον υπουργό εξωτερικών να διαμηνύει ότι η προσπάθεια συμφωνίας με την Τεχεράνη είναι δύσκολη και μακρά.
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