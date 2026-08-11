(Βίντεο) Φορτηγό «καρφώθηκε» σε γέφυρα και ανατράπηκε στη Ν. Υόρκη

Ένα φορτηγό-νταλίκα χτύπησε σε γέφυρα και ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο Ι-87 στο Νάιακ της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου, κοντά στη γέφυρα της Σάουθ Μπρόντγουεϊ.

Κάμερα οχήματος κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης. Η νταλίκα κινείτο στη μεσαία λωρίδα όταν έπεσε πάνω στο κάτω μέρος της γέφυρας.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το βαρύ όχημα έχασε την ισορροπία του και ανατράπηκε. Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στον δρόμο, ενώ οδηγοί προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Η νταλίκα κατέληξε στο πλάι και έκλεισε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος

Ο οδηγός της νταλίκας, ένας 50χρονος άνδρας, δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Ένα άτομο που βρισκόταν σε αυτοκίνητο σταματημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα τραύματά του δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή.

Η Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος. Ο οδηγός έλαβε κλήση για κυκλοφορία με όχημα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο ύψος.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία για την απομάκρυνση του φορτηγού και των συντριμμιών. Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου.