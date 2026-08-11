Αργεντινή: «Ποτάμι» φωτιάς με 120 σκιέρ στο βουνό

Ένα εντυπωσιακό θέαμα χάρισαν περισσότεροι από 120 σκιέρ στην Ουσουάια της Αργεντινής, όταν κατέβηκαν τη νύχτα από τον παγετώνα Μαρσιάλ κρατώντας αναμμένες δάδες.

Η εντυπωσιακή κατάβαση έγινε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της 31ης διοργάνωσης της παραδοσιακής «Κατάβασης με Δάδες».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο όρος Μαρσιάλ, πάνω από την Ουσουάια, την πόλη που είναι γνωστή ως το «τέλος του κόσμου».

Οι σκιέρ ξεκίνησαν την κατάβαση μέσα στη νύχτα. Οι αναμμένες δάδες δημιούργησαν μια φωτεινή γραμμή πάνω στη χιονισμένη πλαγιά, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν.

Εντυπωσιακή νύχτα στο χιόνι

Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιδείξεις σκι και χιονοσανίδας, μουσική, τοπική γαστρονομία και διάφορες δραστηριότητες στο χιόνι.

Ξεχωριστή θέση είχε και η συμμετοχή των παιδιών. Περισσότερα από 90 παιδιά πραγματοποίησαν τη δική τους συμβολική κατάβαση κρατώντας μικρά φωτάκια, συνοδευόμενα από τις οικογένειές τους.

Η «Κατάβαση με Δάδες» πραγματοποιείται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η φετινή ήταν η 31η διοργάνωση και έγινε στο πλαίσιο της Ημέρας του Ορειβάτη.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή καύση ενός μεγάλου ομοιώματος, που είχαν κατασκευάσει μαθητές και εκπαιδευτικοί του Πολυδύναμου Καλλιτεχνικού Σχολείου της Ουσουάια.

Για λίγα λεπτά, η χιονισμένη πλαγιά του Μαρσιάλ φωτίστηκε από δεκάδες φλόγες. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με τη φωτιά να ξεχωρίζει μέσα στη νύχτα πάνω από την πόλη.