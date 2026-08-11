Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον δυτικό Καναδά

Με ταχύτητα, εξαπλώνεται η πυρκαγιά στο δυτικό τμήμα του Καναδά, με αποτέλεσμα, οι κάτοικοι να τραπούν σε φυγή, προκειμένου να σωθούν.

Η πυρκαγιά, εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή, κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν, η οποία, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, που είχε σαν αποτέλεσμα την εσπευσμένη απομάκρυνση, περίπου 20.000 κατοίκων, από τις κατοικίες τους.

Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές φέτος στον Καναδά, είναι οι πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφεί ποτέ, μιας και η χώρα, θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη.