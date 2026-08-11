Κολομβία: Ο Επίσκοπος Τιμόθεος στον ALPHA για το σεισμό

Την εικόνα της καταστροφής και την αγωνία για τις περιοχές με τις οποίες ακόμη η επικοινωνία παραμένει δύσκολη περιγράφει από την Μπογκοτά στον ALPHA, ο Επίσκοπος Τιμόθεος.

Δραματικές είναι οι συνέπειες που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια.

Μιλώντας στον ALPHA από την Μπογκοτά, ο Επίσκοπος Τιμόθεος, κάνει τον απολογισμό της καταστροφής και μεταφέρει την εικόνα από τις πληγείσες περιοχές, όπου οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ιδιαίτερη αγωνία προκαλεί η κατάσταση στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου η επικοινωνία παραμένει δύσκολη και η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί. Ο Επίσκοπος Τιμόθεος περιγράφει στον ALPHA τις δύσκολες ώρες που βιώνουν οι κάτοικοι, τον φόβο μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου και τη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.