Η γέφυρα χάθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, καθώς ο ορμητικός ποταμός παρέσυρε γέφυρα κοντά στο Ταμάκ στην Ινδία.

Βίντεο από τη Νίτι Βάλεϊ καταγράφει τη στιγμή. Τα νερά φουσκώνουν επικίνδυνα και χτυπούν με δύναμη τη μεταλλική γέφυρα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ρεύμα την παρασύρει.

Η καταστροφή σημειώθηκε στον ποταμό Ταμάκ, στην περιοχή Τσαμόλι του Ουταρακάντ. Η έντονη βροχή προκάλεσε απότομη άνοδο της στάθμης του νερού και ισχυρή ροή λάσπης και φερτών υλικών.

Η γέφυρα συνέδεε την περιοχή με τον δρόμο προς τη Μαλάρι και τη Νίτι. Η καταστροφή διέκοψε την οδική πρόσβαση και άφησε περισσότερα από 17 χωριά με σοβαρά προβλήματα σύνδεσης.

Στην περιοχή αναφέρθηκαν επίσης ζημιές σε οχήματα και υποδομές. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται.

Η εικόνα της γέφυρας που χάνεται μέσα στα ορμητικά νερά δείχνει το μέγεθος της δύναμης που δέχθηκε η περιοχή.

Οι υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και εξετάζουν τις ζημιές στο οδικό δίκτυο.