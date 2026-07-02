Βενεζουέλα: Ζωντανός μια εβδομάδα στα συντρίμμια

Μικρά θαύματα εξακολουθούν να συμβαίνουν επτά ημέρες από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένας άνδρας είναι εγκλωβισμένος στα συντρίμμια με τους διασώστες να προσπαθούν να τον κρατήσουν ζωντανό.

Τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός με περισσότερους από 2.000 νεκρούς και πάνω από 50.000 αγνοούμενους στις πόλεις που μετατράπηκαν σε ερείπια.