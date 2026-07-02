Άγρια επεισόδια – Σκηνές χάους στην Αλβανία

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχτηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου και αφορούν κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου σε τουριστική περιοχή.

Όλα ξεκίνησαν, όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν την είσοδο στο κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να υπάρξουν συμπλοκές με τους αστυνομικούς και αδιευκρίνιστος αριθμός συλλήψεων .

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις συμπλοκές εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές ενώ τραυματίστηκε και ένας διαδηλωτής.