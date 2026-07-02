LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου

Το Σόι σου

21:00
ALPHA NEWS

Άγρια επεισόδια – Σκηνές χάους στην Αλβανία

ΔΙΕΘΝΗ
02/07/2026 17:52
Άγρια επεισόδια – Σκηνές χάους στην Αλβανία
PHOTO/ AP- Hameraldi-Agolli

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχτηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας κατά  τη διάρκεια διαδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου και αφορούν κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου σε τουριστική περιοχή.
Όλα ξεκίνησαν, όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν την είσοδο στο κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να υπάρξουν συμπλοκές με τους αστυνομικούς και αδιευκρίνιστος αριθμός συλλήψεων .
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις συμπλοκές εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές ενώ τραυματίστηκε και ένας διαδηλωτής.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης