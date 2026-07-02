Πορτογαλία: Συναγερμός λόγω δασικών πυρκαγιών

Σε κατάσταση συναγερμού, μέχρι τη Δευτέρα, είναι η Πορτογαλία, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιών, εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, και με ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι «Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις προσεχείς ημέρες δείχνουν πολύ σημαντική επιδείνωση του κινδύνου αγροτοδασικών πυρκαγιών, που αγγίζουν ακραίες και ιδιαίτερα σοβαρές τιμές στη βόρεια και κεντρική περιοχή».

Εξαιτίας των «πολύ θερμών και ξηρών καιρικών συνθηκών», η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας, έθεσε σε «κόκκινο» συναγερμό, το μεγαλύτερο μέρος του νότιου μισού τμήματος της χώρας, και της Λισαβώνας, όπου η θερμοκρασία, αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Το μέγιστο αυτό επίπεδο συναγερμού, θα επεκταθεί αύριο παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, σε δώδεκα από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, ενώ, σε περίπου δέκα από αυτές, θα παραταθεί έως το Σάββατο.