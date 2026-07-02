Τραγωδία στη Ταιλάνδη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος

Σοκ στην βορειοανατολική ΤαΪλάνδη όπου φορτηγό το οποίο οδηγούσε 11χρονος έπεσε πάνω σε πλήθος σε θρησκευτική πομπή σήμερα. Από τους 35 συνολικά μοναχούς που συμμετείχαν, οκτώ σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είχε πάρει το φορτηγό χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του, όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στην πομπή.

Πέντε μοναχοί πέθαναν ακαριαία ενώ οι άλλοι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκαν.