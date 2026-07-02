Πολύωροι βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Μαζική επίθεση με πυραύλους και drone εξαπέλυσε στο Κίεβο η Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και 90 να τραυματιστούν ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για αγνοούμενους.

Μετά την πολύνεκρη επίθεση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε την ανάγκη να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την άδεια για παραγωγή πυραύλων Patriot.